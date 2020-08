Tourismus : Was gefällt Ihnen an Trier besonders?

Was gefällt Ihnen an Trier besonders?

Jean-Pierre Pröfel (65 aus Fürstenfeldbruck (Bayern): „Ich bin nur durch Zufall nach Trier gekommen, ich war gerade in der Gegend und Neugierig, es ist ja die älteste Stadt Deutschlands.

Gerard Bruinhorst, 48, aus Barneveld (Niederlande): „Wir machen in der Nähe Urlaub. Die schönen alten Gebäude gefallen uns in Trier am besten.“

Anouk Tous, 25, aus Rotterdam (Niederlande): „Wir haben einen Roadtrip in die schöne Eifel gemacht und kamen jetzt noch nach Trier, weil es eine sehr schöne Stadt ist. Die schönen Häuser gefallen uns hier am besten.“

Ehepaar R. und K. Mayer aus Schwalbach: „Wir haben eine Radtour von Saarburg nach Trier gemacht. Die Fußgängerzone und natürlich die alten Gebäude gefallen uns hier am besten. Aber wir waren schon so oft hier, da ist man an denen dann nicht mehr so stark interessiert.“