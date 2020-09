Umfrage : Wo bitte geht’s denn hier zum Amphitheater?

Trier Rund 400 Menschen besuchen derzeit täglich das Trierer Amphitheater. Dazu kommen Dutzende, die kein Ticket kaufen, sondern sich die Anlage nur von außen ansehen. Wegen der Großbaustelle in der Olewiger Straße verirren sich etliche Touristen zwischen den Absperrungen oder fahren mit ihren Rädern gegen die Fahrtrichtung durch die Baustelle. Wir haben uns umgehört:

Walter Czerny, Trier-Tourist aus Cham in Oberbayern, lässt sich durch die Baustelle in der Olewiger Straße nicht aus der Ruhe bringen. „Jede Baustelle beeinträchtigt den Verkehr, und man muss ja nicht überall und immer perfekt mit dem Auto hinkommen. Wir sind mit unseren Rädern den Schildern nachgefahren und haben das Amphitheater gut gefunden – ganz ohne Karte oder Handy. Uns sind eher die Radwege in der Stadt insgesamt negativ aufgefallen, aber auch da gibt es Städte, wo es noch schlimmer ist. Außerdem kann man dafür rund um Trier umso schöner mit dem Rad unterwegs sein.“