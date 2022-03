Volksfreund-Umfrage : So wollen Menschen aus der Region in diesem Jahr Urlaub machen

Foto: dpa/Álex Zea

Trier In den vergangenen beiden Jahren ist der Familienurlaub am Meer oder der Wanderurlaub in den Bergen für viele Menschen aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Mit den Lockerungen wird der Wunsch nach Urlaubsreisen größer. Wir haben Menschen in Trier gefragt, wie sie es mit dem Sommerurlaub halten.

Viele Menschen in der Region Trier haben seit Beginn der Corona-Pandemie auf weite Reisen verzichtet. Den kommenden Sommer und die wärmeren Temperaturen möchten sie aber nutzen, um wieder durch die Welt zu reisen. Doch wo geht‘s hin?

Ulrike Schmid (58) aus Trier:

Ulrike Schmid (58) aus Trier Foto: TV/Julian Terres

Mein Urlaub für dieses Jahr ist noch nicht gebucht. Ich habe aber vor, meinen Bruder in Dänemark zu besuchen. Das habe ich auch vor Corona schon öfter gemacht. Mein Bruder und seine Familie haben ein Haus dort. Während sie in Urlaub sind, übernehme ich das Haus. Das ist dann gute Arbeitsteilung und ziemlich praktisch. 2020 konnte ich noch nicht nach Dänemark einreisen, da die Beschränkungen zu der Zeit noch ziemlich streng waren. Letztes Jahr durfte ich meinen Bruder dann aber wieder besuchen. Da sind dann alle ohne Masken herumgelaufen, weil sie damals schon eine sehr hohe Impfquote hatten. Dänemark hat zwar auch bei hoher Inzidenz schon viel gelockert, im Endeffekt sind sie inzwischen aber trotzdem gut aufgestellt was die aktuelle Corona-Lage betrifft.

Mazlum Okal (24) aus Wittlich:

Dieses Jahr reise ich nach Budapest. Ich war noch nie dort und möchte daher viel von der Stadt sehen. Es müssen ja nicht immer die riesen Städte wie Dubai oder New York sein. Im ersten Corona-Jahr gab es keine Urlaubsreise. Im Sommer letzten Jahres war ich in der Türkei und habe einen neuntägigen Holland-Belgien-Trip mit dem Auto gemacht. Später ging es dann noch nach Österreich.

Nicole Grandjean aus Trier:

Nicole Grandjean aus Trier Foto: TV/Julian Terres

Letztes Jahr war ich seit langer Zeit mal wieder im Urlaub. Diesen Juni fliege ich nach Mallorca. Ich muss aber auch nicht unbedingt weit weg in Urlaub fahren, Trier ist auch schön. Das sieht man auch an den vielen Touristen, die wir jedes Jahr in Trier begrüßen dürfen. Dabei war Corona aber nicht der Grund, dass ich die letzten Jahre weniger in Urlaub gefahren bin. Was das betrifft, bin ich eher locker eingestellt.

Irene Bretsch (79) aus Trier:

Dieses Jahr bleibe ich in Deutschland. Ich werde im Sommer an der Mosel etwas Rad fahren. Die vergangenen beiden Jahre war ich nicht weg. Eine Reise war mir aufgrund der Corona-Pandemie zu gefährlich.

Jule Kleinken (25) aus Köln:

Diesen Sommer fliege ich zuerst für eine Woche nach Ibiza. Bekannte haben dort ein Haus. Danach fahre ich nach Portugal, wo ich im August letzten Jahres auch schon war. 2020 bin ich aufgrund der Pandemie in Deutschland geblieben. Normalerweise fahre ich auch gerne weiter weg, aktuell beschränke ich meine Reisen aber auf Europa. Das ist in meinem Umfeld auch so. Meine Freunde sind letztes Jahr auch wieder gereist, aber auch nur in Europa.

Barbara Schmucker (21) aus der Nähe von Nürnberg:

Barbara Schmucker (21) aus der Nähe von Nürnberg Foto: TV/Julian Terres

Gebucht habe ich für dieses Jahr noch nichts. Eventuell fliege ich mit meinem Freund nach Mexiko oder besuche ihn in Frankreich. Während der letzten beiden Jahre der Pandemie haben sich meine Reisen ausschließlich auf Fahrten nach Frankreich zu meinem Freund beschränkt. Wobei das 2020 noch deutlich schwieriger war als letztes Jahr.

Frau Schwalk aus Trier:

Ende April war ich eine Woche in Ägypten. Die letzten beiden Jahre war ich nicht weg, dafür war ich 2019 auf Mallorca.

David Gauß (25) aus Trier: