Uhren auf Sommerzeit gestellt Was die Menschen in der Region zur Zeitumstellung sagen

Ein Grundgedanke der Zeitumstellung liegt außerdem darin, Energie zu sparen. Wenn es am Tag eine Stunde länger hell ist, soll in der Folge der Stromverbrauch sinken. So zumindest in der Theorie. Die Praxis hingegen zeigt kaum nachweisbare Energieersparnisse durch die Umstellung der Uhr. Zwar wird in der Sommerzeit weniger Strom für Licht verbraucht. Im Frühjahr und Herbst steigt der Energieverbrauch durch das Heizen in den Morgenstunden jedoch umso mehr. In Deutschland ist die Zeitumstellung daher umstritten und, wie sich auch in der Umfrage zeigt, nicht sonderlich beliebt. Ob sich etwas ändert, wird wohl auf der EU-Ebene entschieden.