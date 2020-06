Langsur-Wasserbilligerbrück Wozu Verkehrsschilder lesen und eine Umleitung wegen der Sperrung der B 49 fahren, wenn man ein Navigationsgerät im Auto hat? Die Folge dieser Art des Autofahrens bekommen gerade die Langsurer zu spüren.

Schon in Trier weisen Schilder darauf hin, dass die Bundesstraße 49 in Langsur-Wasserbilligerbrück gesperrt ist. Grund dafür ist die Erneuerung der Fahrbahndecke auf rund 600 Metern (der TV berichtete). Doch weder die Hinweistafeln noch die Berichterstattung in den Medien hält am Dienstag viele Verkehrsteilnehmer davon ab, es trotzdem zu versuchen. Und so schlängeln sich auch nach der Einrichtung der Sperrung und der Ausweisung der Umleitungsstrecken (siehe Grafik) immer wieder Autos durch die Ortsdurchfahrt, die normalerweise täglich mehr als 12 000 Fahrzeuge nutzen. Das wird dann den Mitarbeitern der Baufirma zu bunt, die kurzerhand die Lücke in der Absperrung schließen. Konsequenz: Ein Anwohner kommt nicht mehr zu seinem Haus. Der Mann sagt, dass es noch nicht einmal einen Schleichweg gibt, um halbwegs unbeschadet in die Siedlung zu kommen.