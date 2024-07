Lichtphänomen Was hinter dem „umgekehrten Regenbogen“ über Trier steckt

Mitten in Trier. Es ist 19.25 Uhr am Montagabend. „Hey, da steht ein Regenbogen am Himmel“, sagt ein Kind. Kein Regen, aber ein Regenbogen? Noch seltsamer: Der Regenbogen steht sozusagen Kopf. Er ist umgekehrt, führt nicht vom Erdboden zum Erdboden, sondern erscheint einsam am Himmel. Was ist denn hier verkehrt? Eine Sinnestäuschung? Augenprobleme?