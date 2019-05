Verkehr : Umleitung beim Firmenlauf

Trier Wegen des Bitburger Firmenlaufs in Trier am Mittwoch, 29. Mai, wird zwischen 18.30 und 21 Uhr der Verkehr vom Verteilerkreis in Richtung Zentrum über die Park-, Franz- Georg- und Schöndorfer Straße geführt.

