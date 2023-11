Verkehr Neue Umleitung in Osburg

Wie Ortsbürgermeister Andreas Dewald in den sozialen Medien mitteilt, haben Vertreter der Ortsgemeinde und des Landesbetriebs Mobilität (LBM) bei einem Ortstermin die bestehende Umleitung geprüft und bitten nun, eine andere Strecke zu benutzen. „Bitte nutzt ab sofort den geteerten Wirtschaftsweg in Richtung Neuhaus und nicht mehr die angelegte Umleitung über den geschotterten Weg“, appelliert Dewald. Die Firma Wölffer aus Trier hat diese Umleitungsstrecke am Wochenende neu ausgewiesen. Zum weiteren Ablauf der Maßnahme sei geplant, dass am Dienstag, 21. November und Mittwoch, 22. November die neue Deckschicht auf die K67 aufgebracht wird und im Anschluss die Fahrbahnränder instandgesetzt werden. Eine Freigabe der Straße ist für Freitag, 1. Dezember geplant.