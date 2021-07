Verkehr : Auf Umwegen durchs Ruwertal nach Trier

Waldrach Sie ist die Verbindung Nummer 1 zwischen dem Ruwertal und den Trierer Höhenstadtteilen. Für mehrere Wochen wird die K 12 zwischen Waldrach und Korlingen gesperrt. Denn es stehen Sanierungsarbeiten an.

Wer beispielsweise von Farschweiler an die Universität Trier möchte, der hat mehrere Fahrwege zur Auswahl. Noch. Einen kürzeren über die Kreisstraße von Waldrach aus nach Korlingen und dann Richtung Trier-Tarforst. Oder den weiteren über die ehemalige B 52 und die A 602.

Vermutlich ab kommende Woche ist die beliebte Kreisstraße jedoch gesperrt. Nach Auskunft der Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat sich der Zustand des Abschnitts der Kreisstraße12 zwischen dem Ruwertal und den Trierer Höhenstadtteilen in den vergangenen Jahren merklich verschlechtert. Gleichzeitig ist diese Straße mit mehr als 3000 Fahrzeugen pro Tag einer der am stärksten befahrenen Kreisstraßenabschnitte.

Wegen der Arbeiten an den Bauwerken und der geringen Fahrbahnbreite wird die Straße voll gesperrt. Eine Folge dieser Sperrung ist laut LBM, dass die Gesamtbauzeit kürzer ist als bei einer teilweisen Sperrung.

Die Umleitung für den Individualverkehr verläuft in beiden Richtungen durchs Ruwertal über Trier-Ruwer und Kürenz. Der Schwerlastverkehr wird über Trier-Olewig geführt. Die Umleitungen werden in der Örtlichkeit ausgeschildert.

Bei der Sanierung der Fahrbahn werden bei einem Teilstück eine neue Trag- und Deckschicht auf die vorhandene Höhe eingebaut. In einem weiteren Abschnitt wird die Asphaltdecke abgefräst und neu hergestellt. Somit bleibt die vorhandene Höhe der Fahrbahnfläche unverändert. Bei den beiden Bauwerken, Baujahr 1971, sind insbesondere Arbeiten an dem Fahrbahnbelag und der Abdichtung vorgesehen. Damit kann die Lebensdauer der beiden Bauwerke nochmals deutlich verlängert werden.

Die Strecke im Ruwertal kann saniert werden, weil andere Straßenbauprojekte im Kreis nicht wie geplant angegangen werden. Beispielsweise das Projekt Wiltinger Straße in Konz oder die Ortsdurchfahrt Onsdorf. Stattdessen wir nun zwischen Korlingen und Waldrach gebaut.

Die K 91 liegt zwar auf Trittenheimer Gemarkung. Sie mündet an beiden Enden auf Bernkastel-Wittlicher Gebiet in die Kreisstraße 76. Diese ist bereits größtenteils saniert. Ein noch fehlendes Teilstück will der Nachbarkreis unter der Bedingung ausbauen, dass die Trier-Saarburger Kreisstraße 91 ausgebaut wird.