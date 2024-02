Umleitung für einige Monate Wegen Bauarbeiten in Trier-West: Der Weg zu Edeka führt jetzt am Aldi vorbei

Die Martha-Brach-Straße in Trier-West hat bis vor wenigen Tagen eher ein Schattendasein geführt. Seit 2014 ist diese Straße von der Eurener Straße Richtung ehemalige Lokrichthalle abbiegende Verbindung nach der langjährigen Kommunalpolitikerin benannt (siehe Info). Zwar liegt an dieser Straße ein Aldi-Markt und während der Geschäftszeiten ist entsprechend viel los, doch die Straße scheint so unbedeutend, dass der Kartendienst Google Maps der Meinung ist, dass die Straße Tempelweg heißt.