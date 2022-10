Umleitung ab nächster Woche : Baustelle auf der Ehranger Brücke – Was das für Autofahrer bedeutet

Trier Die Autobahn GmbH installiert neue Schutzeinrichtungen an den Fahrbahnrändern der Moselbrücke bei Trier-Ehrang. Diese Umleitungen und Einschränkungen müssen Verkehrsteilnehmer beachten.

Die Niederlassung West der Autobahn GmbH will in der zweiten Novemberwoche sogenannte Fahrzeug-Rückhaltesysteme (transportable Schutzeinrichtungen) an den Fahrbahnrändern in beiden Fahrtrichtungen anbringen. Die Schutzeinrichtungen seien notwendig, weil die an der Brücke vorhandenen nur mangelhaften Schutz böten.