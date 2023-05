Planungen verzögern den Bau Hat das Warten auf den Lärmschutz an der A1 bei Schweich bald ein Ende?

Den Schweichern geht der Verkehrslärm der nahegelegenen A1 gehörig auf die Nerven. Gesundheitsgefährdend ist er auch. Das geht nun bereits seit vielen Jahren so. 2019 wurden endlich die Richtlinien für Lärmschutz an Straßen neu eingeordnet. Konsequenz: Die bestehenden Wände an der A1 im Bereich Schweich – einige Zeitgenossen behaupten scherzhaft, sie seien fast so niedrig wie Leitplanken – müssen durch höhere ersetzt werden.