Hilfe Alles umsonst! Warum es keine kostenlosen Sachen mehr in dem Geschäft gibt

Viele kommen, weil ihnen das Wichtigste fehlt, wie Kleider und Möbel. In der Holzhütte stapeln sich in einem Regal Teller, Tassen, Milchkännchen und Eierbecher, in einem andern stehen Turnschuhe und Gummistiefel in kleinsten Größen, einen Schritt weiter hängen Jacken und Pullover dicht an dicht auf Kleiderstangen, im hinteren Teil der Holzhütte lagern Schränke, Kommoden, Spiegel.