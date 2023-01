Universität Trier : Projekttag mit Studierenden verändert Einstellung von Schülern zum Plastikkonsum

Trier Lehramt-Studierende der Universität Trier haben ein von ihnen entwickeltes Unterrichtskonzept mit 17 Schulklassen erprobt.

Wie können Schülerinnen und Schüler in ihrem systemischen Denken zu Mikroplastik gefördert und dazu angeregt werden, ihren eigenen Plastikkonsum zu hinterfragen? Diese Aufgabe stellten an der Universität Trier die wissenschaftliche Mitarbeiterin Angela Jensen und Professor Dr. Helge Martens ihren Master-Studierenden für Lehramt Biologie an Gymnasien.

Für die Studierenden ging es in dem Projekt auch darum, neue Methoden zu erlernen, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung im Schulalltag integriert werden kann. Da das Unterrichtskonzept coronabedingt nicht im Lehr-Lern-Labor, dem „BioGeoLab“, der Universität Trier stattfinden konnte, wandelten es die Studierenden in einen mobilen Projekttag für die Klassenstufen fünf und sechs um. Unter dem Arbeitstitel „(Mikro)Plastik: damit habe ich nichts zu tun!?“ lag der Fokus auf der Omnipräsenz von (Mikro)Plastik im Alltag der Schülerinnen und Schülern und der Frage, wie Mikroplastik in Gewässer gelangt.

Besuch von Lernorten Zu Beginn des Projektkurses, der sich über zwei Semester erstreckte, beschäftigten sich die Studierenden mit den 17 Zielen der UNESCO für nachhaltige Entwicklung und mit den dringlichen Themen der Gegenwart. Sie besuchten auch Lernorte außerhalb von Universität und Schule wie das WasserWissensWerk in Kempfeld (Landkreis Birkenfeld), die Lokale Agenda 21 in Trier, die A.R.T. in Mertesdorf sowie das Forstamt in Trier-Quint. Außerdem nahmen die Studierenden in nahe gelegenen Fließgewässern Proben. Dabei stellten sie fest, dass in allen Gewässern kleinste Plastikteile enthalten waren, am häufigsten kleine Plastikpellets und Plastikfasern.