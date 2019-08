Naturfreunde : Umweltdetektiv-Aktionstag für Kinder in Trier-Quint

Trier Die Naturfreunde Trier-Quint laden in Kooperation mit Projektwerkstatt Zukunft Hetzerath am Samstag, 7. September, von 10 bis 14 Uhr zu einem Umweltdetektiv-Aktionstag ins Naturfreundehaus in Trier-Quint ein.

Dabei geht es um das Thema „Dem Winter Paroli bieten mit Immuntinktur und

Anti-Erkältungshelfern“.

Die kalte Jahreszeit naht, und mit ihr kommen Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Doch die Natur hat Kräuter wachsen lassen, mit deren Hilfe man sich wappnen kann. Mit Immuntinktur und Anti-Erkältungshelfern können die lästigen Begleiterscheinungen von Herbst und Winter vermieden werden. Die Kräuterfachfrau Siglinde Krell zeigt, wie sie hergestellt werden.