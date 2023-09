Verkehrsdezernent setzt ein Zeichen Umweltspur in der Trierer Südallee: Sinnvoll oder Aktionismus?

Nur wenige Themen aus Trier hatten in den vergangenen Wochen so viel Resonanz wie die neue Umweltspur in der Südallee. Dort haben auf der bislang dritten Fahrbahn für Autofahrer nun Radler eindeutig Vorrang. Linienbusse dürfen die 200 Meter lange Strecke zwischen der Einmündung Saarstraße und dem Stadtbad mitbenutzen. Sie müssen das aber nicht, sondern können unter Rücksichtnahme auf Radfahrer auch überholen.