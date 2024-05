Bauprojekt in Trier-Pfalzel Kita St. Adula – Im August soll endlich Umzug sein

Als im Sommer 2015 in der Kita St. Adula in Pfalzel ein zu hoher Schimmelbefall festgestellt wurde, mussten die Kinder ausziehen. Ein Neubau in der Nähe des Sportplatzes sollte neues Domizil sein. Doch aus der Hoffnung, nicht allzu lange in den als Behelfsunterkunft bezogenen Containern auf der Wiese daneben bleiben zu müssen, wurde nichts.