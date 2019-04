später lesen Polizei Unbekannt hinterlassen Schmierereien in Osburg FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

In Osburg haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 24. April, mehrere Schmierereien hinterlassen. Das hat die Polizei jetzt gemeldet. So wurde das Toilettenhäuschen am Festplatz, aber auch die Scheibe und die Sitzbank der Bushaltestelle verunstaltet.