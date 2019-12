Blaulicht : Unbekannte brechen in Haus in Mehring ein

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Mehring Unbekannte sind am Dienstag zwischen 8 Uhr und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kniebrecht in Mehring eingebrochen. Die Täter hebelten laut Polizei ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und durchsuchten einen Teil des Hauses nach Diebesgut.

Möglicherweise wurden sie während der Tat gestört.