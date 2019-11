Kriminalität : Unbekannte brechen in Haus in Schweich ein

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Schweich Einbrecher sind in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnacht, 2.15 Uhr in der Straße Am Lehmbach in Schweich in ein Einfamilienhaus eingedrungen.

Die bislang unbekannten Täter hebelten laut Polizei die seitlich gelegene Terrassentür auf und durchsuchten alle Räume nach Diebesgut. Nach erster Schätzung entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro.