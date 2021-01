Kriminalität : Unbekannte brechen in Schweicher Einfamilienhaus ein

Die Polizei meldet einen Einbruch in Schweich, der sich am Donnerstag ereignet hat.

Bisher unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag, 14. Januar, in ein Einfamilienhaus im Euchariusweg in Schweich eingebrochen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei drangen sie zwischen 15.45 und 19 Uhr über die Terrasse in das Gebäude ein und durchsuchten die Wohnräume. Zum Diebesgut können laut Polizei bisher keine Angaben gemacht werden.