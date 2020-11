Polizei : Unbekannte brechen in Wohnhaus in Gusenburg ein

Foto: Polizei RLP

Gusenburg Einbrecher haben in einem Wohnhaus in Gusenburg Räume durchsucht. Was sie gestohlen haben, steht noch nicht fest, doch die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Bisher Unbekannte sind am Donnerstag, 19. November, in ein Wohnhaus in der Hauptstraße eingebrochen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei brachen sie zwischen 7.15 Uhr und 21.45 Uhr eine Tür auf und durchsuchten Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen.