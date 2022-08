Blaulicht : Unbekannte heben in Kordel Gullydeckel aus

Kordel Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Kordel einen Gullydeckel ausgehoben.

Wie die Polizei mitteilte, hoben ein oder mehrere unbekannte Täter am Samstag in den frühen Morgenstunden in Kordel einen Gullydeckel aus und legen ihn direkt neben den offenen Schacht. Das Entfernen eines Gullydeckels sei kein jugendlicher Streich mehr, sondern erfülle aufgrund der erheblichen Gefahr für den Straßenverkehr, vor allem für Zweiradfahrer und Autofahrer, einen Straftatbestand, teilte die Polizei mit und sucht Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich, 06502/91570.