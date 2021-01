Polizei : Unbekannte stehlen Hinweisschilder am Trierer Impfzentrum

Foto: Rainer Neubert

Bisher Unbekannte haben am vergangenen Wochenende mehrere Hinweisschilder an den Zufahrtswegen zum Corona-Impfzentrum in den Trierer Moselauen gestohlen und ein weiteres Hinweisschild beschädigt.

Eine Zeugin hatte den Diebstahl am Samstagmorgen bemerkt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurden sechs Schilder des Corona-Impfzentrums gestohlen. Dabei handelt es sich um Wegweiser, die an der Zufahrtsstraße zur Einfahrt des Impfzentrums hinter der Konrad-Adenauer-Brücke an dort aufgestellten Halterungen angebracht waren. Zudem wurde ein Hinweisschild des Wohnmobilstellplatzes beschädigt.