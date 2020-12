Werkzeug-Diebstahl : Unbekannte brechen in Schweich mehrere Lieferwagen auf

Foto: TV/Frank Göbel

Schweich Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag mehrere Lieferwagen in Schweich aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge gestohlen. Die Fahrzeuge waren allesamt im Stadtgebiet an Straßen oder öffentlichen Parkplätzen abgestellt.

Die Polizei fragt, wer Hinweise auf Fahrzeuge oder Personen geben kann, die mit den Aufbrüchen in Verbindung stehen könnten.