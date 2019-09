Polizei : Unbekannte zerkratzten Autos in Trier-Heiligkreuz

Trier In den vergangenen Tagen sind in Trier mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt worden. Die Polizei geht von weiteren Fällen aus.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 29. August, etwa 18.15 Uhr, und Freitag, 30. August, etwa 7.30 Uhr, haben bisher unbekannte Täter in der Seniastraße nahe des Südbahnhofs in Trier mehrere Autos mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Die Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz in der Nähe der Kleingartenanlagen geparkt. Bisher wurden Beschädigungen an einem grauen Peugeot und einem schwarzen Audi bei der Polizei angezeigt. Allein bei diesen Fällen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 9000 Euro.