Polizei : Unbekannte zerkratzen Autos in Trier-West

Trier In der Aachener Straße haben Unbekannte am Donnerstag, 25. Juni, in der Zeit zwischen 18 und 23.30 Uhr vier Autos zerkratzt. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Der oder die Täter beschädigten, vermutlich mit einem Nagel oder ähnlichem Gegenstand, jeweils die Motorhauben der Fahrzeuge.