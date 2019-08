Kriminalität : Unbekannte zerstören Autos in Trier mutwillig

Trier Die Polizei Trier beschäftigt sich mit mehreren Fällen von Sachbeschädigung. Dabei wurden in Trier-Feyen/Weismark und in Trier-Olewig Autos demoliert.

Im Zeitraum von Freitagabend, etwa 21 Uhr, bis Samstagmorgen, 9 Uhr, wurde in der Graf-Reginar-Straße (Feyen/Weismark) ein dunkler SUV beschädigt. Am Heck des Fahrzeugs befand sich ein Fahrradträger, der auf eine Anhängekupplung aufgesteckt wurde. Dieser wurde durch unbekannte Täter mit Gewalt so verschoben, dass er laut Polizei einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an der Stoßstange hinterließ. Offensichtlich fand in der Nähe in der Nacht eine Party statt. Hinter dem PKW fand die Polizei neben leeren Flaschen auch Urin und Erbrochenes. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion unter der Nummer 0651/97793200 in Verbindung zu setzen.