Polizei : Unbekannter rammt Auto Zurmaiener Straße in Trier und flüchtet

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei am Montag, 12. August, im Zeitraum zwischen 17.30 und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Zurmaiener Straße in Trier ereignet. Ein unbekannter Fahrzeugführer habe – vermutlich beim Ausparken – einen geparkten silberfarbenen BMW beschädigt und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen.

