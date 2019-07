Blaulicht : Unbekannter stiehlt in Trier teures Werkzeug aus geparktem Auto

Trier-Kürenz Aus einem am Fahrbahnrand in der Maximineracht abgestellten Firmen-Kastenwagen haben Unbekannte zwischen 4. Juli, 16 Uhr, un dem Morgen des 5. Juli mehrere Elektro-Kleinmaschinen samt Koffern und Akkus gestohlen.

Der Geschädigte hatte das Fahrzeug am Donnerstag nach Feierabend dort abgestellt. Als er seine Arbeit am nächsten Morgen auf einer Baustelle beginnen wollte, stellte er den Diebstahl fest und erstattete Strafanzeige. Wie die Täter in das Fahrzeug und an ihre Beute gelangten, ist noch unklar.