Blaulicht : Missglückter Aufbruchversuch: Unbekannter beschädigt Auto in Trier

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag versucht, ein Auto in der Fritz-von-Wille-Straße in Trier aufzubrechen. Der schwarze VW Golf Cabrio war auf einem Parkplatz abgestellt, die Tat soll sich laut Polizei zwischen Montagabend, 19.25 Uhr, und Dienstagfrüh, 7.15 Uhr, ereignet haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Der Täter versuchte durch Aufhebeln der Seitentür in das Fahrzeug zu gelangen, was ihm aber nicht gelang. Er flüchtete unerkannt ohne Beute. An dem Auto entstand allerdings Sachschaden.