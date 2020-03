Wetter : Und wieder steigen die Pegel an Mosel, Saar und Kyll

Trier Neun Meter am Pegel Trier werden es wohl nicht werden. Doch aufgrund der neuerlichen Regenfälle steigen die Wasserständer von Mosel, Saar oder Sauer. Die Hochwasservorhersagezentrale geht davon aus, dass in der Nacht auf Freitag mit einem steilen Anstieg bis in den Bereich von sieben Metern zu rechnen ist.



