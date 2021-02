Pandemie : Lebensretter am Limit – Einsatz auf der Corona-Normalstation im Trierer Mutterhaus

Trier Der Fokus der Öffentlichkeit liegt auf Pflegern und Ärzten, die auf Intensivstationen für das Leben der Covid-Patienten im Einsatz sind. Doch die Hauptlast tragen Mitarbeiter, die sich auf normalen Stationen um die Corona-Kranken kümmern.

„Meine Familie sehe ich nur noch über Videoanrufe“, erzählt Markus Vogel. Er ist Stationsleiter der Geriatrie am Standort Nord. „Meine Eltern gehören zur Risikogruppe. Deshalb will ich sie nicht durch persönlichen Kontakt gefährden. Ich und alle anderen Mitarbeiter führen schon seit Monaten ein sehr isoliertes Leben. Wir haben ständig Angst. Entweder davor, sich auf der Arbeit angesteckt zu haben und dann das private Umfeld zu gefährden, oder davor, sich privat zu infizieren und dann nicht arbeiten zu können.“ Auch für Jutta Bläsius, Stationsleiterin der Inneren Medizin 2, ist von „normalem Alltag“ nichts zu spüren: „Du steigst morgens in dein Auto, gehst zur Arbeit, steigst wieder in dein Auto und fährst heim. Und zu Hause geht es in deinem Kopf einfach weiter: Was machst du, wenn sich ein Mitarbeiter infiziert oder als Kontaktperson in Quarantäne muss? Wer kann dann einspringen? Wie geht es wohl Patient XY? Und so weiter. Du kannst einfach nicht abschalten.“ Vogel ging es in den vergangenen elf Monaten ähnlich: „Ich habe viele Probleme mit nach Hause genommen. Es ist meine Pflicht, das Team zu schützen. Da fühle ich mich verantwortlich, für seine Sicherheit und seine Gesundheit zu sorgen.“