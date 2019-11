Blaulicht : Polizei sucht Zeugen für Unfall am Trierer Martinsufer

Foto: TV/Frank Göbel

Trier () Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr an der Kreuzung Martinsufer/Ausoniusstraße in Trier ereignet hat. Ein Taxi und eine graue Audi Kombilimousine seien daran beteiligt gewesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken