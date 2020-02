Die Polizei bittet um Zeugenhinweise : Unfall durch abbiegenden Bus in Schweich

Foto: TV/Klaus Kimmling

Schweich Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich in Schweich ereignet hat: Am Montag, 10. Februar, gegen 17.15 Uhr wollte der Fahrer eines Linienbusses der RMV von der L 141 aus Richtung Schweich kommend nach links auf die L 48 in Richtung Föhren abbiegen.



