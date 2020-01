Verkehr : Ampel war bei Unfall in Trier-Euren defekt

Trier-Euren Eine Frau hat sich am Dienstagabend bei einem Autounfall schwer verletzt. Nun bestätigt die Stadt Trier, dass die Ampel zum Unfallzeitpunkt nicht funktioniert hat. An der Schuldfrage ändert sich dadurch vermutlich nichts.

Nachdem eine 56-Jährige aus Trier am Dienstagabend bei einem Unfall in der Luxemburger Straße schwer verletzt worden ist ( der TV berichtete ), bestätigt die Stadtverwaltung auf TV-Anfrage, dass eine Ampel am Unfallort defekt war.

An der Unfallursache ändert das nichts. Die Verletzte hatte laut Polizei beim Linksabbiegen in die Eisenbahnstraße ein entgegenkommendes Auto übersehen. Grundsätzlich müssten sich Autofahrer an Kreuzungen, sollte eine Ampel ausfallen, nach den Schildern und den allgemeinen Regeln richten. Um die Instandsetzung von Ampeln kümmern sich in Trier die Stadtwerke (SWT) im Auftrag der Stadt.