Unfall : Mann fährt unter Drogeneinfluss gegen parkendes Auto

Welschbillig Ein Autofahrer hat unter Einfluss von Alkohol und Drogen in Welschbillig ein parkendes Auto gerammt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 22.30 Uhr zu dem Unfall, bei dem zwei Autos erheblich beschädigt wurden - die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 8000 Euro. Der Unfallverursacher, ein 39-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Trier-Land, befuhr die Trierer Straße in Welschbillig und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Wagen einige Meter nach hinten geschoben. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Unfallverursacher vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Daher wurde gegen ihn ein Strafverfahren eröffnet. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich, 06502-91570.