Polizei Auto seitlich touchiert und dann geflüchtet FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling

Am St.-Barbara-Ufer in Trier auf Höhe der Einmündung zur Südallee in Fahrtrichtung Konz ereignete sich am Montag gege 17 Uhr im stockenden Verkehr eine Kollision zwischen einem Ford Focus und einem schwarzen Peugeot 206 älteren Modells.