Die Polizei bittet um Hinweise : Unfall mit Fahrerflucht in Trierer Kloschinskystraße

Unfall mit Fahrerflucht in Trierer Kloschinskystraße

Trier Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei in der Kloschinskystraße (Höhe Hausnummer 82) in Trier ereignet. Die Tat sei im Zeitraum von Sonntag, 25. Oktober, 18 Uhr, bis Montag, 26. Oktober, 10.40 Uhr, begangen worden.

Hierbei sei der PKW des Geschädigten, ein schwarzer Seat Leon, am Fahrbahnrand geparkt gewesen. Der unbekannte Unfallverursacher habe das Fahrzeug an der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es sei Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden.