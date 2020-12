Blaulicht : Zwei Verletzte nach Unfall auf A 602 bei Schweich

Trier Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14 Uhr auf der A 602 zwischen den Ansschlussstellen Trier und Ehrang sind zwei Autofahrer verletzt worden. Eine 30-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann waren in Fahrtrichtung Schweich unterwegs.

Nach bisherigen Ermittlungen der Schweicher Autobahnpolizei geriet der 56-Jährige vermutlich aus Unaufmerksamkeit auf der Fahrbahn zu weit nach links und stieß an die Mittelleitplanke. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Insassen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss noch in die Klinik gebracht werden mussten. Die 30-Jährige befand sich auch am Mittwoch noch im Krankenhaus.