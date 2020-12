Die Polizei bittet um Hinweise : Unfall mit Fahrerflucht bei Welschbillig

Welschbillig Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei am Montag, 27. Dezember, gegen 19.25 Uhr auf der B 51, Höhe Welschbillig, in Fahrtrichtung Trier ereignet.

Das flüchtige Fahrzeug habe die B 51 aus Trier kommend in Fahrtrichtung Bitburg befahren. In Höhe der Abfahrt Welschbillig sei es aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Hierbei habe der geschädigte Autofahrer ausweichen müssen, die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit diesem im Graben gelandet.