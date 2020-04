Polizei : Unfallflucht auf dem Real-Parkplatz

Kenn Auf dem Real-Parkplatz in Kenn ist am Donnerstag, 9. April, zwischen 18 und 18.30 Uhr, ein schwarzer SUV beschädigt worden, der nach Angaben der Polizei ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parkbucht abgestellt war.



Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken aus der angrenzenden Parkbucht gegen das geparkte Auto. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.