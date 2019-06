Polizei : Unfallflucht in Trierer Güterstraße: Polizei sucht Fahrer von weißem Auto

Foto: Polizei Bitburg

Trier Den Fahrer eines weißen Kleinwagens sucht die Polizei Trier in Verbindung mit einer Unfallflucht in der Trierer Güterstraße. Dort wurde am Mittwoch gegen 20.30 Uhr ein grüner Kleinwagen, der in Höhe der Hausnummer 55 am rechten Fahrbahnrand geparkt war, an der linken hinteren Stoßstange beschädigt.

