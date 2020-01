Die Polizei bittet um Hinweise : Unfallflucht in der Trierer Kloschinskystraße

Trier Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei am Mittwoch, 15. Januar, gegen 8.55 Uhr in der Trierer Kloschinskystraße ereignet. Dabei sei ein PKW am Außenspiegel der Fahrertür stark beschädigt worden.

