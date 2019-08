Polizei : Unfallflucht in Ehrang: Polizei bittet um Hinweise auf blaues Auto

Ein unbekannter Autofahrer hat in Ehrang einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht und ist einfach weitergefahren.

(red) Einen Sachschaden in Höhe von 5000 Euro hat der unbekannte Fahrer eines blauen Autos in der Gotenstraße 34 in Trier-Ehrang an einem PKW der Marke Citroen verursacht. Der Unfallverursacher hat – so die Polizei in ihrer Mitteilung – Fahrerflucht begangen. Der Unfall habe sich in der Zeit von Montag, 5. August, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 6. August, 7.30 Uhr ereignet. Der Citroen habe in der Gotenstraße 34 auf der Straße geparkt. Er sei vermutlich beim Ein- /Ausparken oder beim Vorbeifahren beschädigt worden. Die Polizei hat blauen Fremdlack an dem weißen Citroen festgestellt.