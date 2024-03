So oft hat’s in der Region gekracht Weniger Verletzte und ein Toter weniger bei Verkehrsunfällen im Jahr 2023 in der Region Trier

Häufig sind laut Polizeipräsidium Trier auch Senioren ab 65 Jahren an Verkehrsunfällen beteiligt. Sie verursachten über 71 Prozent der 4.599 Verkehrsunfälle, an denen sie beteiligt waren. Während in dieser Risikogruppe die Zahl an Schwer- und Leichtverletzten sank, verunglückten 14 Senioren (plus fünf) und damit überdurchschnittlich viele tödlich.