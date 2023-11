Wann die Ermittler einschreiten Wenn die Kripo ins Krematorium kommt

Es ist inzwischen mehr als drei Jahre her, dass seine Frau gestorben ist. Trotzdem hat Erwin Körber ihren Tod nicht verkraftet. Ein Grund dafür: Die Amtsärztin stellt am 2. Januar bei der Leichenschau im Krematorium in Hermeskeil Mängel in der Todesbescheinigung fest. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf. Als Todesart sei ein natürlicher Tod wegen einer Harnwegsinfektion festgehalten worden, heißt es im polizeilichen Protokoll. Als weitere Erkrankung sei ein Sturzgeschehen mit Hirnblutung als Folge dokumentiert worden. Allerdings habe die Amtsärztin nicht die Umstände des Sturzgeschehens klären können. Und das ist der Punkt, warum die Kripo einschreitet. Im Fall von Körber, in dem unter anderem ein nicht dokumentierter Sturz im Krankenhaus eine Rolle spielt, bringen die Ermittlungen kein Licht ins Dunkel. Doch wie oft kommt es überhaupt vor, dass die Polizei nach Todesfällen in Krankenhäusern ermitteln muss?