Wann die Ermittler einschreiten Wenn die Kripo ins Krematorium kommt

Die Polizei verweist auf TV-Anfrage auf die Rahmenrichtlinie zu Todesermittlungsverfahren in Rheinland-Pfalz. Darin heißt es, dass pro Jahr sterben deutschlandweit etwa eine Million Menschen sterben. In Rheinland-Pfalz waren es laut statischem Landesamt 2022 mehr als 53.900. Häufigste Todesursachen sind Herz-Kreislauferkrankungen (35 Prozent aller Todesfälle) und Krebserkrankungen (25 Prozent). Grundlage für die Daten zu Sterbefällen sind die Todesbescheinigungen, die verpflichtend durch die den Tod feststellende Ärzte und Ärztinnen ausgestellt werden. Etwa vier Prozent aller Todesfälle in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz sind auf eine „nicht natürliche Todesart“ zurückzuführen. In etwa 700 Todesfällen pro Jahr bundesweit werden Tötungsdelikte (Mord oder Totschlag) als Ursache identifiziert.