Welches Studium passt zu mir? Schnupperstudium an der Uni Trier – Wie kann man mitmachen?

Trier · Das Angebot "Schnupperstudium an der Uni Trier" beginnt am 2. November. Was verbirgt sich dahinter? Wer kann mitmachen?

23.10.2023, 06:33 Uhr

Dr. Frank Meyer und Milena Flimm haben mit ihrem „Team Schnupperstudium" für Studieninteressierte ein vielseitiges Programm zusammengestellt, mit dem Schülerinnen und Schüler die Uni und ihre Studienfächer kennenlernen können. Foto: Wonnebauer Franziska

Das Schnupperstudium soll Studieninteressierten die Möglichkeit geben, reguläre Vorlesungen zu besuchen und den Alltag an der Universität Trier kennenzulernen. Dadurch will die Uni vor allem Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe bei der Wahl eines passenden Studienfachs unterstützen.