Forschung : Innovative Lösungsmodelle für soziale Probleme

Trier Mit dem Labor UnTIL ist an der Uni Trier eine Kreativwerkstatt und ein Netzwerk zugleich entstanden. Ergebnisse der ersten Workshop-Phase wurden nun präsentiert

Im Oktober 2018 begann der erste Workshop-Zyklus mit zwölf Teilnehmenden, die sechs unterschiedliche Themenstellungen und Ziele verfolgten. Die Projektteams arbeiteten an Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen wie Immobilität und teilhaberorientierte Lebensformen in ländlichen Gebieten, am Abbau von Zugangshürden bei Bildungsangeboten oder ,an Herausforderungen bei der Bewältigung schulischer Anforderungen. Erarbeitet werden sollten auch Strategien, um hohe Belastungen im Beruf zu bewältigen